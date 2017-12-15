Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

BYLOCK KULLANICISI 3 KiŞi ADLiYEYE SEVK EDiLDi

 Kayseri merkezli, Diyarbakır ve Mersin'de düzenlenen FETÖ/PDY terör örgütünün gizli iletişim ağı Bylock programı kullandığı için gözaltına alınanlardan 3 kişi daha adliyeye sevk edildi. 

BYLOCK KULLANICISI 3 KiŞi ADLiYEYE SEVK EDiLDi

Edinilen bilgiye göre Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında örgütün gizli haberleşme ağı olan Bylock programını kullanan 16 kişi için gözaltı kararı çıkarıldı. Gözaltı kararının çıkarılmasının ardından Kayseri merkezli Diyarbakır ve Mersin'de yapılan operasyonlarda F.Ş., A.A., T.E. ve E.Y. ile M.A.G. yakalandı.
Haklarında işlemleri tamamlanan F.Ş. ve A.A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı. Gözaltında bulunan T.E., E.Y. ve M.A.G. ise bu gün işlemlerinin tamamlanmasının ardından doktor kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.
İHA

İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Anahtar Kelimeler:
FetöBylockKayseri
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.