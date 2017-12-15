BYLOCK KULLANICISI 3 KiŞi ADLiYEYE SEVK EDiLDi

Edinilen bilgiye göre Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında örgütün gizli haberleşme ağı olan Bylock programını kullanan 16 kişi için gözaltı kararı çıkarıldı. Gözaltı kararının çıkarılmasının ardından Kayseri merkezli Diyarbakır ve Mersin'de yapılan operasyonlarda F.Ş., A.A., T.E. ve E.Y. ile M.A.G. yakalandı.

Haklarında işlemleri tamamlanan F.Ş. ve A.A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı. Gözaltında bulunan T.E., E.Y. ve M.A.G. ise bu gün işlemlerinin tamamlanmasının ardından doktor kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

İHA