Bylock listesindeki memurlar dikkat! Kimler göreve iade edilecek?

ANKARA Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada, FETÖ'nün ByLock'taki gerçek kullanıcılarını gizlemek için 11 bin 480 kişiye kendi iradesi dışında ByLock yönlendirdiği ortaya çıkmıştı. 11 bin 480 mağdurdan bin 250'sinin tutuklu olduğu, mağdurlardan büyük çoğunluğunun da mesleklerinden ihraç edildiği belirlendi. Ve mağduriyetlerin giderilmesi için düğmeye basıldı.
EN ÇOK TUZAĞA ANKARA VE İSTANBUL DÜŞMÜŞ: Daha önce oluşturulan 102 bin kişilik ByLock listesinde yer alanlardan 11 bin 480 kişinin (140 civarı mükerrer) kendi iradesi dışında bu tuzağa çekildiği tespit edildi. Tuzağa düşen 11 bin 480 kişiden bin 327'sinin Ankara'da, 4 bin 164'ünün ise İstanbul'da olduğu öğrenildi.
BİN 250'Sİ TUTUKLU, BİNLERCESİ İHRAÇ OLMUŞ
Tuzağa çekilen 11 bin 480 kişiden bin 250'sinin Bylock kullandığı suçlamasıyla tutuklu olduğu, çok daha fazlasının ise Bylock kullandığı gerekçesiyle mesleklerinden ihraç edildiği belirlendi.
TAHLİYE EDİLECEKLER... GÖREVE İADE EDİLECEKLER...
Tutuklu olanların tahliye edilmesi için tutuklu bulundukları illerin başsavcılıklarına listeler gönderilirken, meslekten ihraç edilenler için ise "mesleğe iade" için düğmeye basıldı. İhraç edilenlerin, OHAL komisyonu ya da KHK'larla görevlerine iade edileceği belirtildi.
10 PROGRAMLA BYLOCKÇU GİBİ GÖSTERİLDİLER
FETÖ'nün, ByLock'un deşifre olma ihtimaline karşı, kriptolu programın gerçek kullanıcılarını gizlemek için "Mor Beyin" adlı bir platform oluşturduğu ve bu platformun bağlandığı sunuculara bağlı programları kullananları kendi iradeleri dışında Bylock sunucusuna yönlendirdikleri ortaya çıkarıldı. Tuzağa çekilen bu programların ise namaz vaktini hatırlatan, kıble gösteren, şarkı arama gibi 10 dolayında program olduğu belirlendi. O programlar arasında ise "Best Free Music, Freezy Müzik, Bul Dinle, Freezy Play Free Music Online, Mor German English Dictionary, En Ucuz Fiyat Mor, Almanca-Türkçe Sözlük, Araba2.com."un bulunduğu belirlendi. (İnternethaber.com)
EN ÇOK TUZAĞA ANKARA VE İSTANBUL DÜŞMÜŞ: Daha önce oluşturulan 102 bin kişilik ByLock listesinde yer alanlardan 11 bin 480 kişinin (140 civarı mükerrer) kendi iradesi dışında bu tuzağa çekildiği tespit edildi. Tuzağa düşen 11 bin 480 kişiden bin 327'sinin Ankara'da, 4 bin 164'ünün ise İstanbul'da olduğu öğrenildi.
BİN 250'Sİ TUTUKLU, BİNLERCESİ İHRAÇ OLMUŞ
Tuzağa çekilen 11 bin 480 kişiden bin 250'sinin Bylock kullandığı suçlamasıyla tutuklu olduğu, çok daha fazlasının ise Bylock kullandığı gerekçesiyle mesleklerinden ihraç edildiği belirlendi.
TAHLİYE EDİLECEKLER... GÖREVE İADE EDİLECEKLER...
Tutuklu olanların tahliye edilmesi için tutuklu bulundukları illerin başsavcılıklarına listeler gönderilirken, meslekten ihraç edilenler için ise "mesleğe iade" için düğmeye basıldı. İhraç edilenlerin, OHAL komisyonu ya da KHK'larla görevlerine iade edileceği belirtildi.
10 PROGRAMLA BYLOCKÇU GİBİ GÖSTERİLDİLER
FETÖ'nün, ByLock'un deşifre olma ihtimaline karşı, kriptolu programın gerçek kullanıcılarını gizlemek için "Mor Beyin" adlı bir platform oluşturduğu ve bu platformun bağlandığı sunuculara bağlı programları kullananları kendi iradeleri dışında Bylock sunucusuna yönlendirdikleri ortaya çıkarıldı. Tuzağa çekilen bu programların ise namaz vaktini hatırlatan, kıble gösteren, şarkı arama gibi 10 dolayında program olduğu belirlendi. O programlar arasında ise "Best Free Music, Freezy Müzik, Bul Dinle, Freezy Play Free Music Online, Mor German English Dictionary, En Ucuz Fiyat Mor, Almanca-Türkçe Sözlük, Araba2.com."un bulunduğu belirlendi. (İnternethaber.com)