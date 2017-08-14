Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

BYLOCK’ÇU 17 KiŞi ADLiYEYE SEVK EDiLDi

 Kayseri'de yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 'Bylock' kullanıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 17 kişi adliyeye sevk edildi. 

BYLOCK’ÇU 17 KiŞi ADLiYEYE SEVK EDiLDi
Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında geçtiğimiz günlerde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından örgütün gizli iletişim ağı olan Bylock kullandığı tespit edilen 26 kişi gözaltına alınmıştı. 26 kişiden 5'i emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 4 kişi de geçtiğimiz günlerde adliyeye sevk edilmiş ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
Gözaltında bulunan 17 kişi de bugün Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bulunan Adli Tabiplik'te geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.