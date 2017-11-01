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Bylock’tan 1 sanığa 6 yıl, 1 sanığa beraat

Kayseri’de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması(FETÖ/PDY) üyelerinin gizli iletişim ağı Bylock programını kullandıkları iddiasıyla yargılanan 1 sanığa 6 yıl 3 ay hapis, 1 sanığa ise delil yetersizliğinden beraat kararı verildi.

Bylock’tan 1 sanığa 6 yıl, 1 sanığa beraat
Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ayrı ayrı görülen davalarda tutuklu sanık Ş.A. ve tutuksuz sanık O.B. ile avukatları hazır bulundu.
Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'ye yönelik yürüttüğü soruşturma çerçevesinde 21 Temmuz 2017’de Bylock suçundan tutuklanan ve bu suçtan tutuklu yargılanan Ş.A. üzerine atılı suçlamaları reddederek, beraatını ve tahliyesini istedi.
Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık Ş.A.’ya ‘silahlı terör örgütü üyesi olma’ suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek, tutukta geçirdiği süreyi göz önünde bulundurarak tahliyesine karar verdi.
28 Eylül 2016’da gözaltına alınan, ardından tutuksuz yargılanan sanık O.B. ise aynı mahkemede delil yetersizliğinden beraat etti.
 

İHA

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