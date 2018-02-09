BYLOCK’TAN GÖZALTINA ALINAN 2 KiŞi ADLiYEYE SEVK EDiLDi

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ terör örgütünün iletişim ağı Bylock kullanan 8 şahsa yönelik Kayseri merkezli, İstanbul, Manisa ve Kırşehir illerinde eş zamanlı operasyon yapıldı.
Operasyon çerçevesinde gözaltına alınanlardan M.A.U. ve E.E. haklarında yapılan işlemlerin ardından doktor kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.
İHA
Operasyon çerçevesinde gözaltına alınanlardan M.A.U. ve E.E. haklarında yapılan işlemlerin ardından doktor kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.
İHA