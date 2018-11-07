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Develi Eski Belediye Başkanına Fetö’den 6 Yıl 3 Ay Hapis

Kayseri’nin Develi ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye oldukları iddiasıyla aralarında eski belediye başkanı ve imar müdürünün olduğu 7 sanığın yargılandığı davada 5 sanığa 2 yıl 1 ay ila 7 yıl 6 ay arasında hapis cezası verilirken, 2 sanık beraat etti. Eski belediye başkanı da ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Develi Eski Belediye Başkanına Fetö’den 6 Yıl 3 Ay Hapis

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuksuz sanıklar R.Ö., K.K., N.K., F.D., M.K. ve M.Ç. ile avukatları hazır bulundu. Tutuksuz sanık M.H. ise duruşmaya katılmadı. Cumhuriyet Savcısı önceki verdiği mütalaasında M.K.’nin beraatına, diğer sanıklar K.K., M.H. R.Ö., N.K., F.D. ve M.Ç.’nin ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan cezalandırılmalarını talebini yineledi. Develi Belediyesi eski başkanı tutuksuz sanık R.Ö. savunmasında; “Ülkemi canının seve seve verecek ailenin evladıyım. 15 Temmuz’da herkes evinde saklandığı zamanlarda ben oğlumla meydana çıkarak bunu gösterdim. Diğer siyasiler gibi okul, yurt yaptırmadım, himmet vermedim, kimseyi yönlendirmedim. AK Parti’de 2 dönem başkanlık yapan ve halen AK Parti üyesi olan biriyim. Tarafıma kurulan siyasi kumpas ve linçtir” diye konuştu. Diğer sanıklar da esasa ilişkin savunma yaparak, beraatlarını istediler.
Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuksuz sanıklar K.K. ve M.H.’ye ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan 7 yıl 6’şar ay, R.Ö. ve N.K.’ya aynı suçtan ayrı ayrı 6 yıl 3 ay hapis cezası verirken, tutuksuz sanık F.D.’yi ise ‘örgüte yardım etme’ suçundan 2 yıl 1 ay hapse mahkum etti. Tutuksuz sanıklar M.K. ile M.Ç. ise delil yetersizliğinden beraat etti.
 

İHA

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