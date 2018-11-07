Develi Eski Belediye Başkanına Fetö’den 6 Yıl 3 Ay Hapis

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuksuz sanıklar R.Ö., K.K., N.K., F.D., M.K. ve M.Ç. ile avukatları hazır bulundu. Tutuksuz sanık M.H. ise duruşmaya katılmadı. Cumhuriyet Savcısı önceki verdiği mütalaasında M.K.’nin beraatına, diğer sanıklar K.K., M.H. R.Ö., N.K., F.D. ve M.Ç.’nin ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan cezalandırılmalarını talebini yineledi. Develi Belediyesi eski başkanı tutuksuz sanık R.Ö. savunmasında; “Ülkemi canının seve seve verecek ailenin evladıyım. 15 Temmuz’da herkes evinde saklandığı zamanlarda ben oğlumla meydana çıkarak bunu gösterdim. Diğer siyasiler gibi okul, yurt yaptırmadım, himmet vermedim, kimseyi yönlendirmedim. AK Parti’de 2 dönem başkanlık yapan ve halen AK Parti üyesi olan biriyim. Tarafıma kurulan siyasi kumpas ve linçtir” diye konuştu. Diğer sanıklar da esasa ilişkin savunma yaparak, beraatlarını istediler.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuksuz sanıklar K.K. ve M.H.’ye ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan 7 yıl 6’şar ay, R.Ö. ve N.K.’ya aynı suçtan ayrı ayrı 6 yıl 3 ay hapis cezası verirken, tutuksuz sanık F.D.’yi ise ‘örgüte yardım etme’ suçundan 2 yıl 1 ay hapse mahkum etti. Tutuksuz sanıklar M.K. ile M.Ç. ise delil yetersizliğinden beraat etti.

