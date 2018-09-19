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Develi Eski Belediye Başkanının Yargılandığı Davada 7 Kasım’da Karar Açıklanacak

Kayseri’nin Develi ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY)’na üye oldukları iddiasıyla aralarında eski belediye başkanının olduğu 7 sanığın yargılandığı dava 7 Kasım’da karar verilmek üzere son kez ertelendi. 

Develi Eski Belediye Başkanının Yargılandığı Davada 7 Kasım’da Karar Açıklanacak

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuksuz sanıklar Recep Ö., Kozan K., Nuh K., Fatih D., Mustafa K. ve Mustafa Ç. ile avukatları hazır bulundu. Tutuksuz sanık Mithat H. ise duruşmaya katılmadı. 
Cumhuriyet Savcısı önceki verdiği mütalaasında Mustafa K.’nin beraatına, diğer sanıklar Kozan K., Mithat H. Recep Ö., Nuh K., Fatih D. ve Mustafa Ç.’nin ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan cezalandırılmalarını talebini yineledi. 
Mahkeme heyeti verdiği gelmeyen sanığın avukatının süre istemesi üzerine duruşmayı karar vermek üzere 7 Kasım’a erteledi. 
 

İHA

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