DEVLET “PARDON” DEDİ! TAHLİYELER BAŞLADI

FETÖ’nün özel bir kurguyla bazı kullanıcıların cep telefonlarına rızaları dışında Bylock yüklediğinin ortaya çıkarılmasının ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada Bylock IP'lerine yönlendirilen 11 bin 480 GSM hattı olduğu belirtildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 11.480 kişinin iradesi dışında Bylock’a yönlendirildiğini açıkladı. Yapılan analizlerin Ağustos ve Eylül 2014 tarihlerine ait olduğu öğrenildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman, ByLock konusunda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kocaman, FETÖ’nün gerçek ByLock kullanıcılarının tespitini engellemek için 11 bin 480 kişinin GSM numarasının kullanıcılarının iradeleri dışında ByLock IP’lerine yönlendirildiğinin tespit edildiğini söyledi. Kocaman, örgütün bunu eski TÜBİTAK çalışanı ve FETÖ firarisi Kemalettin Cengiz Erbakırcı’nın geliştirdiği “Mor Beyin” adlı uygulama ile gerçekleştirdiğini açıkladı.

Başsavcı “Tek delil irade dışı ByLock’a yönlendirme ise kişiler tahliye edilecek” dedi. Bu kapsamda farklı illerde tutuklu bulunan binden fazla kişi için tahliye talebinde bulunulacağı öğrenildi.



Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Bu kapsamda ByLock bağlantı verilerinin ileri inceleme teknikleriyle analizler yapıldığı, iddiaların titiz bir biçimde araştırıldığı vurgulanan açıklamada şunlar kaydedildi:

“MİT ve BTK’da yapılan teknik incelemelerde uygulama sunucularıyla bağlantısı tespit edilen bazı GSM hatlarının bu bağlantılarının hemen öncesinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarınca geliştirildiği değerlendirilen Mor Beyin gibi uygulama sunucularına yönlendirilmiş oldukları yönünde bulgulara ulaşılmıştır. Gerçekleştirilen detaylı inceleme neticesinde, bağlantı veri parametreleri bakımından benzer özellikler taşıyan 11 bin 480 GSM numarasının kullanıcılarının iradeleri dışında ByLock IP’lerine yönlendirilmiş oldukları tespit edilmiştir. Bu kullanıcıların, gerçek ByLock kullanıcılarının tespitini güçleştirmek ve FETÖ ile mücadeleyi sulandırmak amacıyla örgüt mensubu yazıcılar tarafından geliştirilen uygulamalarla bilinçli olarak bylock.net alan adına yönlendirilmiş oldukları yönünde bulgular elde edilmiştir. Bu karartmayı yapan şüpheliler hakkında başlatılan soruşturma da devam etmektedir. Bağlantı tespitleri teknik yönlendirmeye dayandığı belirlenen 11 bin 480 GSM numarası ile ilgili tespitler İl Cumhuriyet Başsavcılıklarına ve Bölge Adliye Mahkemeleri Cumhuriyet Başsavcılıklarına nakledilmiş, soruşturma sonucunda ulaşılan bulgular ve düzenlenen raporlar gereğinin takdiri için ilgili mercilerle paylaşılmıştır. Bu gelişmeler ışığında, ByLock sunucularına, bilgi ve iradeleri dışında yönlendirildiği tespit edilen GSM numarası kullanıcılarının hukuki durumlarının, soruşturma dosyalarında yer alan diğer delillere göre soruşturma makamlarınca değerlendirilmesi gerekmektedir.”

(Kayseri Gündem)

