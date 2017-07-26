Dursun, Balkanlar’da FETÖ’yü anlattı

Admira Derneği’nin davetlisi olarak Arnavutluk Tiran’da ve Üsküp Vizioni M Derneği’nin davetlisi olarak da Makedonya’da konferans veren, Medeniyetin Burçları Derneği Başkanı Ali Dursun, oradaki bazı sivil toplum kuruluşları ile bir araya geldi. Üsküp Vizioni M Derneği’nde de ‘Türkiye’nin Kültürel Dinamikleri’ konulu konferans verdi. Türkiye’nin en önemli dinamiklerinin din, aile ve vatan bilinci olduğunu belirten Dursun, konuşmasında 15 Temmuz darbe girişimine de değindi. Türk halkının15 Temmuz 2016 tarihindeki FETÖ tarafından gerçekleştirilmek istenen darbe girişimi izin vermediğini belirten Dursun, ‘Türk halkını ayakta tutan en önemli değerler, din, aile ve vatan sevgisidir. Bu değerlere zaman zaman çeşitli yöntemlerle yoğun saldırılar olmaktadır. Türk halkı da bu değerlere sahip çıkan liderlerin her zaman desteklemiştir. Merhum Başbakan Adnan Menderes, bu değerlere sahip çıktığı için idam edilmiştir. Zaman içinde ülkemizin dinamiklerine sahip çıkan liderler çeşitli şekilde tasfiye edilmiştir. Son olarak, 15 Temmuz’da da bir darbe girişim yaşanmıştır. Darbe girişimi, Türk halkının üstün cesareti sonucunda başarısız olmuştur. Darbe girişiminde bulunan FETÖ ise, küresel sistemin ve emperyalizmin, Truva atıdır. FETÜ Türkiye’deki, Arnavutluk’taki, içimizdeki, İslam dünyasındaki Truva atıdır. Tüm dini değerleri kullanarak, dini, aileyi ve vatan sevgisini yok etmeye kalkışmıştır. Ancak bu girişim, Türk halkının küllerinden ortaya çıkan dinamikleri ile çöpe atılmıştır.’ diye konuştu.

Kurum Haberi

