EA İle Kodlanan Eski Kadın Polise 6 Yıl Hapis

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu sanık kadın H.B. ile avukatı hazır bulundu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ’nün emniyetteki mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen operasyonda SD kart içerisinde çıkan liste kapsamında örgütün yaptığı fişleme çerçevesinde bazı kodlar kullandığını tespit etti. Bu tespit kapsamında ihraç polis H.B.’nin ‘EA’ kodu ile fişlendiği tespit edildi.

FETÖ’ye üye olan ancak belli başlı noktalarda eksikliği olduğu değerlendirilenler anlamına gelen ‘EA’ kodunda ismi geçen ve örgütün gizli iletişim ağı by lock kullandığı iddia edilen tutuklu sanık H.B. mahkemede “Ankara Yabancı Şube’de görevliydim. 15 Temmuz’da hemen görevimize gelerek gece gündüz demeden çalışmaya devam ettik. Eşim zaman zaman telefonu arızalandığında telefonu ya da interneti kullanırdı. Suçsuzum, beraatımı istiyorum” dedi.

İHRAÇ SUBAY ÖĞRENCİYE FETÖ’DEN 2.5 YIL HAPİS

Aynı mahkemede başka dosyada yargılanan ve etkin pişmanlıkta bulunan tutuksuz sanık M.Ç. “Aralık 2016’da sınava girdim, 2017 Şubat ayında ise eğitime başlamıştım. Ben subay öğrenciyken by lock çıktığı için gözaltına alındım, ihraç edildim” dedi.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuksuz sanık M.Ç.’ye etkin pişmanlık hükümlerince 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

