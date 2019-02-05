Emniyet’e gidip itirafçı olan teğmene ceza verilmedi

Kayseri 2. Hava İkmal Müdürlüğü’nde mühendis teğmen olarak görev yapan şüpheli S.B.K., 15.06.2017’de Konya Emniyet Müdürlüğü’ne başvurarak, etkin pişmanlıkta bulunacağını söyledi. Tüm bildiklerini anlatan ve örgütün deşifresi için önemli bilgiler veren S.B.K. serbest bırakıldı. Şüpheli S.B.K. hakkında tutuksuz yargılanmak üzere 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan dava açıldı.



Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuksuz sanık S.B.K. (27) ve avukatı hazır bulundu. Cumhuriyet Savcısı mütalaasında sanığın TSK mahrem yapılanmasında subay olduğu, her ne kadar suç sübut bulsa da sanığın hakkında henüz soruşturma kararı yokken emniyet güçlerine kendiliğinden giderek üyesi olduğu örgüt ve üyeleri hakkında bilgiler verip, etkin pişmanlıkta bulunduğu anlaşılmakla, sanığa TCK 221/2 ve CMK 223/4-A maddeleri gereğince ceza verilmesine yer olmadığına dair karar verilmesini talep etti. 2. Hava İkmal Müdürlüğü’nde mühendis teğmen olduğunu ve ihraç edildiğini söyleyen tutuksuz sanık S.B.K. kendiliğinden müracaat ederek örgüte ait kişileri tespit ettiği, örgütün deşifre olmasını sağladığını ifade etti.



Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuksuz sanık S.B.K. hakkında ceza verilmesine yer olmadığına dair karar verdi.

