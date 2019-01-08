Emniyet’in en üst isimleri sorumlusuna 12 yıl hapis

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu sanık E.G. ile tutuksuz sanık eşi A.G. ve avukatlar hazır bulundu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ’nün emniyetteki mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen operasyonda SD kart içerisinde çıkan liste kapsamında örgütün yaptığı fişleme çerçevesinde bazı kodlar kullandığını tespit etti. Bu tespit kapsamında ihraç öğretmen E.G.’nin ‘A5’ kodunu kullandığı ortaya çıktı.



Emniyet’in en üst isimlerinin sorumlusu için kullanılan, teslimiyeti, sadakati ve bağlılığı en üst seviyede olanlar için kullanılan ‘A5’ kodu iddialarını yalanlayan tutuklu sanık E.G.by lock isimli programı kullanmadığını ifade ederek, “Programı medyadan öğrendim. SD kartta beni Kayseri Emniyetinin en üst ismi olarak gösteriyorlar. Bunu kabul etmiyorum. Emniyet mensuplarını hiç görmedim. 1 kişi çıksın 'Evet, bu kişi emniyette bizim en üstümüz' desin, bana ne ceza verirseniz verin razıyım. Ben kandırıldım ve pişmanım. Beraatımı, tahliyemi istiyorum" diye konuştu.



Tutuksuz yargılanan eşi A.G. ise suçsuz olduğunu ifade ederek beraatını talep etti.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık E.G.’ye ‘silahlı terör örgütü üyesi olma’ suçundan herhangi bir indirim maddesi uygulamadan 12 yıl hapis cezası ile tutukluluk halinin devamına, tutuksuz sanık A.G.’nin ise delil yetersizliğinden beraatına karar verdi.



