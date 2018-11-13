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Eşi FETÖ’den Ceza Alan Kadın, Mahkemede Böyle Bağırdı

Kayseri’de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuksuz yargılanan emekli polis memuru ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan 6 yıl 3 ay hapse mahkum edildi. Sanığın eşi karar sonrası "Ne yaptı benim kocam? Adam mı kesti, adam mı öldürdü? Gerçek suçluları bulun" diye bağırarak, mahkemenin kararına tepki gösterdi.

Eşi FETÖ’den Ceza Alan Kadın, Mahkemede Böyle Bağırdı

Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuksuz sanık M.B. ve avukatı hazır bulundu.
FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuksuz yargılanan emekli polis memuru M.B. üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek beraatını istedi.
Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuksuz sanık M.B.’ye ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.
Karar sonrası duruşmayı takip eden sanığın eşi S.B. mahkemenin kararına tepki göstererek "Ne yaptı benim kocam? Adam mı kesti, Adam mı öldürdü? Gerçek suçluları bulun" diye bağırdı. Öte yandan sanığın yakınları karar sonrası gözyaşlarına hakim olamayarak sinir krizi geçirdiler. Adliye polisi sanık yakınları herhangi bir olay yaşanmadan dışarı çıkardı.
FETÖ sanıklarına hapis cezaları
Öte yandan aynı mahkemede farklı dosyalarda FETÖ’nün mahrem imamlarıyla ardışık arama iddialarıyla yargılanan tutuklu sanık astsubay M.B. ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası ile tahliyesine, Türksat A.Ş. Kayseri uzmanı olan tutuksuz  sanık S.Ö.’ya ‘örgüte yardım etme’ suçundan mahkemece 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.
 

İHA

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