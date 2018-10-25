Eski Dekan Şen’e 12 Yıl Hapis

8 Şubat’ta Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgüte üye olmak ve finans sağlamak suçlarından firari olan KHK ile kapatılan Melikşah Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Şen Zonguldak’ta yakalanarak Kayseri’ye getirildi. Emniyette yapılan sorgulamanın ardından şüpheli Şen, Kayseri Eğitim Ve Araştırma Hastanesi’nde adli tabiplikte sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu sanık Murat Şen ve avukatı hazır bulundu.



Tanık olarak dinlenen M.T., “Bana by lock programını Murat Şen’in yüklediğini anlattığım ifadem doğrudur. 2014 yılı yaz aylarında yüklemişti. Kendisi de by lock listemde burak adı ile vardı” diye konuştu.



Savunması çok uzun olduğu ve zabıta eksiksiz geçilmesi için kamera kaydı ile konuşan Şen, savcılık mütalaasına ve tanık beyanlarına ilişkin 16 sayfalık yazılı savunmasını okudu. Şen, savunmasında şunları söyledi:

“İnandığım kutsal değerler adına rahatlıkla söyleyebilirim. Bu tanık ile zerre kadar ilgim yok, ya karıştırıyor, ya da bilinçli zarar görmem için böyle konuşuyor. Ayrıca iddianamede Memduh Boydak ve Hamdi Kınaş’ı cezaevinde görüşmem iddiasının hukukla nasıl bağdaştırıldığını, nasıl bir suç unsuru olduğunu anlayamıyorum. Üniversitede elde edilen başarıları 2016 yılında tutuklu bulunan üniversitenin mütevelli heyeti başkanı olan Memduh Boydak’a sunmak, herhangi bir ihtiyacı olup olmadığını sormak için nezaket ziyaretiydi. Üzerime atılı suç oluşmadı, beratımı istiyorum.”



Öğleden önce ve sonra olmak üzere iki oturumda görülen duruşmanın öğleden sonraki oturumunda sanık avukatı savcılık mütalaasına ilişkin savunma yaptı.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık Murat Şen’e ‘silahlı terör örgütü üyesi olma’ suçundan 12 yıl hapis cezası ile tutukluluk halinin devamına karar verdi. Mahkeme, sanığın firari durumdayken yakalandığı gerekçesiyle herhangi bir indirim maddesi uygulamadı.

