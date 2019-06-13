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Eski dekan ve eşi FETÖ’den beraat etti

Kayseri Erciyes Üniversitesi’nde eski dekan olan ve FETÖ/PDY soruşturması kapsamında ihraç olan profesör ile ev hanımı olan eşi, yargılandığı mahkemece beraat ettiler.

Eski dekan ve eşi FETÖ’den beraat etti

Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuksuz sanıklar Mahmut Ö. ile eşi Hatice F. Ö. ve avukatı hazır bulundu.

Erciyes Üniversitesi’nde bir dönem dekanlık yapan, FETÖ’ye ait olan Melikşah Üniversitesi’nde 2011 ila 2014 yılları arasında geçici görevlendirilen ve sosyal medyada twitler attığı iddiasıyla tutuksuz yargılanan ihraç Prof. Dr. Mahmut Ö. karar verileceği uyarısı ile son sözünde “Tek suçum devlet görevimi yerine getirip, öğretim üyeliği yapmaktır. Suçsuzum, beraatımı istiyorum” dedi.

Cep telefonunda bazı dökumanlar ele geçirilen Hatice F.Ö. ise üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek beraatını talep etti.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu karı koca olan Mahmut ve Hatice F.Ö.’nun ayrı ayrı üzerlerine atılı suçtan beraatlarına karar verdi. Karar sonrası sanıkların yakınları sevinç gözyaşlarına boğuldular.
 

İHA

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