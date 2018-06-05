Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

ESKİ DERNEK BAŞKANINA 7 YIL 6 AY HAPİS CEZASI

Kayseri Mobilya Sanayicileri Derneği eski Başkanı’na FETÖ'den 7.5 yıl hapis

ESKİ DERNEK BAŞKANINA 7 YIL 6 AY HAPİS CEZASI
Kayseri’de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuksuz yargılanan Kayseri Mobilya Sanayicileri Derneği eski Başkanı işadamı Mahmut Alak, ‘Silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası aldı. 
Kayseri’de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, iş adamları ile örgütün sözde "il imamı" Sıtkı Baş’ın da aralarında yer aldığı 68 işadamı hakkında hazırlanan 771 sayfalık iddianameli davanın son celsesinde mahkeme heyeti bir kısım sanıkların dosyalarının tefrik edilerek, sanıkların tek tek yargılanmalarına karar verdi. Tefrik edilen dosya sonrası tutuksuz sanık Mahmut Alak’ın Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ayrı ayrı dosyalarda yargılanmasına devam edildi. Avukatı ile duruşmada hazır bulunan Alak, önceki celselerde yaptığı savunmasını tekrar ederek, beraatını istedi. Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuksuz sanık Mahmut Alak’a ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi. 

İKİ SANIĞA BY LOCK'TAN 6 YIL HAPİS 
Öte yandan aynı mahkemede örgütün gizli iletişim ağı by lock programını kullandıkları iddiasıyla tutuklu yargılanan Ahmet Ö. ile kuran kursu eğiticisi Semanur A. da ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası ile tahliyelerine karar verildi. 

İHA

İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Anahtar Kelimeler:
HakimMahkemeADLİYEBaşkanDernekMOBİLYACILARCezasıHAPİSFetöKayseri
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.