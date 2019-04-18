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Eski İki Astsubaya 7’şer Buçuk Yıl Hapis

Kayseri’de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün imamı ile ankesörlü telefonlarla ardışık şekilde görüştüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan ihraç iki astsubaya ayrı ayrı 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Eski İki Astsubaya 7’şer Buçuk Yıl Hapis

Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu sanıklar H.K. ile İ.K. ve avukatları hazır bulundu.
Duruşma savcısı verdiği mütalaasında iki tutuklu sanığın TSK askeri mahrem yapılanmasında astsubay olduğu, mahrem imamı ile umuma açık bir yerde kontörlü ve ankesörlü telefonlardan aranarak örgütsel görüşme yaptıkları, toplantılara katılmak için talimatlar doğrultusunda hareket ettikleri iddiaları ile ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan cezalandırılmalarını talep etti.
Her iki sanık H.K. ve İ.K. de üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek, Balıkesir’de birlikte okuduklarını, arkadaş olduklarını, örgüt ile hiçbir bağları olmadıklarını söylediler.
Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanıklar H.K. ve İ.K.’ye ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan ayrı ayrı 7 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmalarına, infaz kesinleşinceye kadar iki sanığın da tahliyesine karar verdi.
 

İHA

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