Eski İl Sağlık Müdürü’ne ‘FETÖ propagandası yapma’ suçundan ceza

Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuksuz sanık Kadir Çetinkara ve avukatı hazır bulundu.

Tanık beyanlarında FETÖ elebaşını kastederek ‘Darbeyi bu adam yaptıysa helal olsun’ dediği, KHK ile kapatılan Bedir Sağlık Derneği üyesi olduğu ve Bank Asya hesabı olduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan sanık Dr. Kadir Çetinkara, böyle bir kelime kullanmadığını söyleyerek, dernek iddialarını de reddetti.



Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu İl Sağlık eski Müdürü Dr. Kadir Çetinkara’ya ‘silahlı terör örgütü propagandası yapma’ suçundan 10 ay hapis cezası vererek, sanığın sabıkasız oluşunu gözeterek hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

