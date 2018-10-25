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Eski Komiser Yardımcısına 7,5 Yıl Hapis

Kayseri’de, FETÖ'nün emniyetteki mahrem sorumluları kapsamında yapılan çalışmada örgüt tarafından ‘A5’ kodu ile fişlenen eski komiser yardımcısına mahkemece 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Eski Komiser Yardımcısına 7,5 Yıl Hapis

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık M.Ö. Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile katılırken, avukatı duruşma salonunda hazır bulundu.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ’nün emniyetteki mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen operasyonda SD kart içerisinde çıkan liste kapsamında örgütün yaptığı fişleme çerçevesinde bazı kodlar kullandığını tespit etti. Bu tespit kapsamında eski polis memuru M.Ö.’nün A5 kodu ile fişlendiği tespit edildi. 15 Mart 2017’de yapılan operasyonda komiser yardımcısı M.Ö. hakkında da yakalama kararı çıkarılmış, bir süre firari olduktan sonra şüpheli, polis ekiplerince yakalanmıştı.
Emniyet amirleri için kullanılan, örgüte olan bağlılık seviyelerini belirten A5 kodunda ismi geçen görevden ihraç edilen komiser yardımcısı M.Ö. “Ben asla Bylock adlı programı kullanmadım. FETÖ’nün bir oyunu olduğunu düşünüyorum. Bu fişleme listesini yapanlardan davacı ve şikayetçiyim. Gerçek vatan hainleri dışarıda gezerken bizim gibi masum, Anadolu çocukları içeride. Kanunsuz hiçbir iş yapmadım. Beraatimi istiyorum” diye konuştu.
Mahkeme heyeti tutuklu sanık M.Ö.’ye firari durumdayken yakalandığı gerekçesiyle herhangi bir indirim maddesi uygulamayarak ‘silahlı terör örgütü üyesi olma’ suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası ile tutukluluk halinin devamına karar verdi.
 

İHA

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