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Eski Melikşah çalışanlarına FETÖ operasyonunda 1 tutuklama

Kayseri'de FETÖ'den kapatılan Melikşah Üniversitesinin eski çalışanlarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 kişiden 1 tutuklanırken, 7 kişi serbest bırakıldı.

Eski Melikşah çalışanlarına FETÖ operasyonunda 1 tutuklama

Edinilen bilgiye göre, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'den kapatılan Melikşah Üniversitesi eski çalışanları olan, daha önce yapılan operasyon kapsamında şüpheli sıfatıyla ifadesi alınıp adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şahıslara yönelik çalışmalarda, dijital materyal incelemesi sonucunda 'Bylcok' ve 'Eagle' kullandıklarını tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, 8 şahsa yönelik operasyon düzenleyerek gözaltına aldı. 
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan 8 kişiden 7 kişi savcılıkça serbest bırakılırken, 1 kişi de tutuklandı. 

İHA

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