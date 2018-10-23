Eski Üsteğmene 7.5 Yıl Hapis

Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuksuz sanık M.K. ile avukatı hazır bulundu.



Duruşma savcısı verdiği mütalaasında sanığın TSK askeri mahrem yapılanmasında astsubay olduğu, mahrem imamı ile umuma açık bir yerde kontörlü ve ankesörlü telefonlardan aranarak örgütsel görüşmeler yaptığı, toplantılara katılmak için talimatlar doğrultusunda hareket ettiği iddiaları ile ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan cezalandırılmasını talep etti.



Kayseri 12. Hava Üs Komutanlığı’nda görevliyken ihraç edilen sanık M.K., üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek beraatını istedi.



Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuksuz sanığa ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası ile adli kontrol kararlarının devamına hükmetti.



ANKESÖRLÜ TELEFON DAVASINDA BERAAT

Ayrıca aynı mahkemede başka dosyada TSK askeri mahrem yapılanmasında ardışık arandığı iddiasıyla tutuklu yargılanan H.Ö. ise beraat etti.

2011 yılında Kara Harp Okulu’na başlayan ve 2013 yılında bir rahatsızlık gerekçe gösterilerek askeriyeden atılan ve daha sonra öğretmenlik yapan H. Ö. o dönem ankesörlü telefon ile örgüt imamı tarafından arandığını ancak gitmek istemediğini söyleyince bir bahane ile o dönem askeriyeden atıldığını ifade etti.

Avukatı Dursun Daş, “2013 yılında askeriyeden atılmasının sebebi ardışık aramalara cevap vermemesi ve örgütün elemanı olmayı kabul etmemesidir. Sadece 96 saniye konuşmuş ve bu da mahrem imamına karşı çıkışın bir göstergesidir. Askeri Yüksek İdare Mahkemesi’ne konu ile ilgili 2013 yılında tazminat davası açıldı ve mahkeme 2014 yılında verdiği kararda söz konusu sağlık probleminin okula girerken anlaşılabilecek olmasına rağmen, 2 yıl okuduktan sonra bu sağlık sebebinin gerekçe gösterilerek okuldan ilişiğinin kesilmesini hukuka aykırı bulmuş ve müvekkil hakkında maddi 9 bin, manevi bin 500 tazminat verilmesine hükmetmiştir” diye konuştu.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık H.Ö.’nün delil yetersizliğinden beraatına ve tahliyesine karar verdi.



İTİRAFÇI OLAN İŞÇİYE 1.5 YIL HAPİS

Öte yandan aynı mahkemede başka dosyada tutuksuz yargılanan işçi M.B., örgütün sohbet toplantılarına katıldığını itiraf edip, tüm bildiklerini anlatınca etkin pişmanlık hükümlerince 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası ile hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.

