Eski Üsteğmene FETÖ’den 7 Yıl 6 Ay

Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu sanık D.T.B. ile avukatı hazır bulundu.

Örgüt imamlarının Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensuplarıyla irtibat kurması ve deşifre edilmelerini önlemek, örgütsel gizliliği korumak amacıyla kontörlü veya sabit telefon hatlarından görüşme yaptıkları tespit edilen sanık üzerine atılı suçlamayı reddederek, tahliyesini ve beraatını istedi.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık D.B.T.’ye ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası ile tutukluluk halinin devamına karar verdi.

