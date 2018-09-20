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Eski Üsteğmene FETÖ’den 7 Yıl 6 Ay

Kayseri’de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün imamları ile ankesörlü telefonlarla ardışık şekilde görüştüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan eski üsteğmene mahkemece 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi. 

Eski Üsteğmene FETÖ’den 7 Yıl 6 Ay

Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu sanık D.T.B. ile avukatı hazır bulundu. 
Örgüt imamlarının Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensuplarıyla irtibat kurması ve deşifre edilmelerini önlemek, örgütsel gizliliği korumak amacıyla kontörlü veya sabit telefon hatlarından görüşme yaptıkları tespit edilen sanık üzerine atılı suçlamayı reddederek, tahliyesini ve beraatını istedi. 
Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık D.B.T.’ye ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası ile tutukluluk halinin devamına karar verdi. 
 

İHA

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