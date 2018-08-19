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FETÖ ablalarına mahkeme ceza yağdırdı

Kayseri’de Fetullahçı Terör Örgütü’nün evlerinde ablalık yaptıkları, bölge ile semt talebe mesulü oldukları ve kriptolu iletişim ağı by lock programını kullandıkları iddiasıyla yargılanan 7’si tutuklu 17 sanık, 5 ila 8 yıl 9 ay arasında hapis cezasına çarptırıldı. 1’i Afgan 2 sanık tutuklanırken, sanık yakınları karar sonrası sinir krizi geçirdi.

FETÖ ablalarına mahkeme ceza yağdırdı

Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu sanıklar H.K., K.D., L.S., H.K., M.A., S.K. jandarma eşliğinde ve tutuksuz sanıklar A.T., B.G., C.K., Afgan uyruklu M.Ş., M.A., M.A., Ö.E., S.A. ve T.Y. ile avukatları duruşma salonunda hazır bulundu. Ayrıca tutuklu sanık F.Ç. Malatya Kapalı Cezaevi’nden, tutuksuz sanık H.D. Sakarya Adliyesi’nden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile hazır edildi.

Fetullahçı Terör Örgütü’nün öğrenci evlerinde ablalık, bölge/semt talebe mesulü oldukları ve örgütün gizli iletişim ağı by lock programını kullandıkları iddiasıyla Cumhuriyet Savcılığı tarafından cezalandırılmaları istenilen tutuklu ve tutuksuz sanıklar karar verileceği uyarısıyla son savunmalarını yaptı.
Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanıklar F.Ç., L.S., M.A., S.K.’ya ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan ayrı ayrı 8 yıl 9 ay hapis, H.K., H.K., K.D.’ye ise aynı suçtan ayrı ayrı 7 yıl 6 ay hapis cezası ile tüm tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi. Tutuksuz sanıklardan Ö.E.’ye yine aynı suçtan 8 yıl 9 ay, Afgan uyruklu M.Ş.’ye de 7 yıl 6 ay hapis cezası veren mahkeme, bu iki sanığın tutuklanmasına hükmetti.

Mahkeme heyeti, itirafçı olarak etkin pişmanlıktan faydalanan tutuksuz sanıklar B.G. ile T.Y.’ye ayrı ayrı 5 yıl 10 ay, A.T., C.K., H.D., M.A., M.A. ve S.A.’a da ayrı ayrı 5 yıl hapis cezası verdi.

Karar sonrası tutuklanan iki sanık ile sanık yakınları sinir krizleri geçirdi. Adliye polisi sanık yakınlarını Adalet Sarayı dışına çıkarırken, iki sanık M.Ş. ile Ö.E.’ye duruşma salonunda kelepçe takarak, polis noktasına götürdü. 
 

İHA

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