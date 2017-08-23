FETÖ'CÜ EMNİYET MÜDÜRÜ TUVALETTE YAKALANDI

Özkasap’ın FETÖ/PDY üyesi olmaktan dolayı aylardır arandığı ve Adana 2.Sulh Ceza Mahkemesinde hakkında yakalama kararı bulunduğu öğrenildi. Teftiş Kurulu Başkanlığında görevli iken ihraç edilen 1.Sınıf Emniyet Müdürü Mehmet Turgut Özkasap hakkında yetkililerce yapılan araştırmada, Kayseri’de Yıldırım Beyazıt mahallesinde bir dairede saklandığı ve dışarı çıkmadığı ve dairede gelip gidenleri kameralardan kontrol ettiği bilgisine ulaşıldı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmada, şahsın mernis kaydını yaptırmadığı ve kiraladığı daire tespit edildi. Ardından Kasap, Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararı ile bugün yapılan operasyonda daire içerisinde tuvalet kapısı arkasında gizlenmiş vaziyette yakalandı.



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