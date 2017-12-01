FETÖ DAVALARI SOLCU AVUKATLARA YARADI

Çete mensuplarına tahammül edemedikleri ya da riskli bularak “Ben de FETÖ’cülükle suçlanabilirim” korkusu yüzünden sağ, muhafazakar, İslamcı veya AK Parti ile MHP’ye yakın avukatların bu davaları almaması; ibreyi sol, sosyal demokrat veya Marksist kökenli avukatlara çevirdi.



FETÖ tarifesi çok yüksek



FETÖ davalarına bakabilecek avukat sayısının böylece azalması fiyat tarifelerini de otomatikman yükseltti. Buna göre en az 30 bin lirayla başlayan FETÖ tarifesinin ortalama 40-50 bin lira civarında olduğu, suç durumuna göre daha da yükselebildiği gelen bilgiler arasında…







Solcu avukatlar köşeyi döndü



15 Temmuz 2016’dan sonra OHAL ilan edilmesi ve kamudan ihraçlarla başlayan FETÖ/PDY davaları sayesinde yaklaşık 1,5 yıl içinde birçok solcu avukat köşeyi döndü. FETÖ davalarını adeta ranta çeviren Kayseri’nin CHP kökenli tanınmış ceza avukatlarından birinin “Hayatımda ilk defa solcu olmamın faydasını gördüm.” dediği öğrenildi.



Öte yandan terör örgütüyle ilgili davaların, her avukatın almaması yüzünden astronomik biçimde 50 binlere ulaşması çeteyle ilişkileri olmadığı halde FETÖ’nün iftirasına veya kumpasına maruz kalmış mağdurların ailelerini de mağdur etti. Yakınlarının bir an önce hürriyetlerine kavuşmasını isteyen ailelerin bu paraları bulmakta zorlandıkları haber merkezimize gelen bilgiler arasında...



Davası olmayanların davası



Görüştüğümüz bazı avukatlar bu bilgileri teyid ederek, FETÖ/PDY davalarının bir grup arkadaşlarına çok yaradığını belirttiler. Tecrübeli bir avukat ise “Davası olmayan adamların davasını almıyorum. Nitekim 28 Şubat’ta birçok mağdurun ücretsiz avukatlığını yaptım. Hatta o zor dönemde 5 kuruş almadan şehir şehir dolaştım. Ama bu şerefsizlerin davasına kesinlikle girmiyorum. Bu işin sol görüşlü avukatlara yaradığı doğru. Ancak tanınıp para kazanmak isteyen ve ideolojik yönleri olmayan bazı genç avukatların da bu davalara makul fiyatlarla girdiklerini, fakat işi ‘matbu savunma’ ile götürmeye çalıştıklarını biliyoruz.” dedi.



Kayseri için istisnai fiyatlar



40-50 bin civarındaki dava fiyatlarının Kayseri için istisnai bir durum olduğunu da belirten bu avukat açıklamasını şöyle tamamladı;



“Zengin işadamlarının davalarını alan İstanbul ve Ankaralı avukatların tarifelerinin ise bu rakamın çok üzerinde olduğunu biliyoruz.”



ÖZEL HABER

Rıfat Yörük







