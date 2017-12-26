FETÖ Davaları’nda 5 sanığa hapis cezası

Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ayrı ayrı dosyalarda görülen davalarda tutuklu sanıklar A.B. ile H.T. ve avukatları hazır bulundu.

Sanıklar üzerlerine atılı suçlamaları reddederek, beraatlarını ve tahliyelerini istediler.

İŞTE VERİLEN CEZALAR

Mahkeme heyeti, yapılan yargılama sonucu tek tek yargılanan tutuklu sanıklardan H.T.’ye kastın yoğunluğu göz önünde bulundurularak ‘silahlı terör örgütü üyesi olma’ suçundan 9 yıl hapis, diğer tutuklu sanık A.B.’ye ise aynı suçtan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Sanıklardan A.B.’yi tutukta geçirdiği süreyi göz önünde bulunduran mahkeme, tahliyesine karar verirken, diğer sanık H.T.’nin tutukluluk halinin devamına hükmetti.

2. AĞIR CEZA MAHKEMESİ'NDE DE 3 SANIĞA CEZA

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ise ayrı ayrı dosyalarda görülen davalarda yargılanan tutuklu sanık H.İ.O. ile tutuksuz kadın sanık A.A. hazır bulunurken, tutuksuz kadın sanık H.İ. duruşmaya katılmadı. 3 sanık da mahkemece FETÖ'nün gizli iletişim ağı by lock programını kullandıkları gerekçesiyle 6 yıl 3 ay hapse mahkum edildiler. Mahkeme, tutuklu sanık H.İ.O.’nun tahliyesine karar verdi. Yargıtay ve istinaf süreci sonrası kararlar onandıktan sonra tüm sanıkların cezaları infaz edilecek.