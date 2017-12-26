Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

FETÖ Davaları’nda 5 sanığa hapis cezası

Kayseri'de 2. ve 4. Ağır Ceza Mahkemeleri'nde Fetullahçı Terör Örgütü(FETÖ)'nün gizli iletişim ağı by lock programını kullandıkları iddiasıyla yargılanan 5 sanık 6 yıl 3 ay ile 9 yıl arasında hapse mahkum edildiler.

FETÖ Davaları’nda 5 sanığa hapis cezası
Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ayrı ayrı dosyalarda görülen davalarda tutuklu sanıklar A.B. ile H.T. ve avukatları hazır bulundu.
Sanıklar üzerlerine atılı suçlamaları reddederek, beraatlarını ve tahliyelerini istediler.
İŞTE VERİLEN CEZALAR
Mahkeme heyeti, yapılan yargılama sonucu tek tek yargılanan tutuklu sanıklardan H.T.’ye kastın yoğunluğu göz önünde bulundurularak ‘silahlı terör örgütü üyesi olma’ suçundan 9 yıl hapis, diğer tutuklu sanık A.B.’ye ise aynı suçtan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Sanıklardan A.B.’yi tutukta geçirdiği süreyi göz önünde bulunduran mahkeme, tahliyesine karar verirken, diğer sanık H.T.’nin tutukluluk halinin devamına hükmetti.
2. AĞIR CEZA MAHKEMESİ'NDE DE 3 SANIĞA CEZA
Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ise ayrı ayrı dosyalarda görülen davalarda yargılanan tutuklu sanık H.İ.O. ile tutuksuz kadın sanık A.A. hazır bulunurken, tutuksuz kadın sanık H.İ. duruşmaya katılmadı. 3 sanık da mahkemece FETÖ'nün gizli iletişim ağı by lock programını kullandıkları gerekçesiyle 6 yıl 3 ay hapse mahkum edildiler. Mahkeme, tutuklu sanık H.İ.O.’nun tahliyesine karar verdi. Yargıtay ve istinaf süreci sonrası kararlar onandıktan sonra tüm sanıkların cezaları infaz edilecek.
İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.