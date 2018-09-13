FETÖ Davaları’nda ‘A5’ ve ‘EA' kodlu eski polislere hapis cezaları

Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davalarda tutuksuz sanık M.S.Y. Adıyaman Adliyesi’nden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile tutuksuz sanık A.Ç. ve avukatlar ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ’nün emniyetteki mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen operasyonda SD kart içerisinde çıkan liste kapsamında örgütün yaptığı fişleme çerçevesinde bazı kodlar kullandığını tespit etti. Bu tespit kapsamında ihraç polis A.Ç.’nin ‘EA’ ve ihraç komiser yardımcısıM.S.Y.’nin ‘A5’ kodu ile fişlendiği tespit edildi.

FETÖ'ye üye olan ancak belli başlı noktalarda eksikliği olduğu değerlendirilenler anlamına gelen ‘EA’ kodunda ismi geçen tutuksuz sanık A.Ç. mahkemede “Böyle bir listeden bilgim yok. Suçsuzum” dedi.



“KOMİSER YARDIMCISIYDIM, ŞİMDİ AMELE OLDUM”

Emniyet amirleri için kullanılan, örgüte olan bağlılık seviyelerini belirten anlamına gelen A5 kodlu ihraç komiser yardımcısı M.S.Y. ise “Komiser yardımcısıydım, şimdi gündelik işlerde amelelik yapıyorum. Öyle bir program kullanmadım, yüklemedim ve bilmiyorum. Veri inceleme raporunda A5 kodu fişlemedir, iradem dışında ismimin çıkması beni terör örgütü yapmaz. Vatanıma, bayrağıma, milletime canım fedadır” diye konuştu.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuksuz sanık M.S.Y’ye ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezası ile tutuklanmasına, tutuksuz sanık A.Ç.’ye de aynı suçtan 6 yıl 3 ay hapis cezasına karar verdi.



FETÖ SANIĞINA 7.5 YIL HAPİS

Öte yandan aynı mahkemede farklı FETÖ/PDY dosyalarında yargılanan tutuksuz sanık K.Y.’ye de mahkemece ‘silahlı terör örgütü üyesi olma suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verilirken, İ.E. isimli tutuksuz sanık ise delil yetersizliğinden beraat etti.

