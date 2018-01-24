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FETÖ davası: 1 tahliye

Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin soruşturma kapmasında haklarında dava açılan 4'ü tutuklu 6 sanığın yargılanmasına devam edildi. Mahkeme heyeti etkin pişmanlıktan yararlanmak isteyen sanık Fatih Setenci'nin tahliyesine karar verirken, diğer sanıkların tutukluk hali devam etti.

FETÖ davası: 1 tahliye





AA

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