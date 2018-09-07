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FETÖ davasında itirafçı olan kadın sanığa ceza indirimi

Kayseri’de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün sözde Kocasinan eyaletinde bayan öğrencilerden sorumlu olduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan ve itirafçı olan kadın sanığa 1 yıl 10 ay 22 gün hapis cezası verildi. 

FETÖ davasında itirafçı olan kadın sanığa ceza indirimi

Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuksuz sanık Meryem I. ile avukatı hazır bulundu. 

Örgütün sözde Kocasinan eyaletinde bölge talebe mesulü olduğunu itiraf eden tutuksuz sanık Meryem I., mahkemede “Kocasinan eyaletinde görevliydim. Orada by lock adlı programı da yüklediler. Bölgeden bir süre sonra ayrılıp Aliye Boydak okulunda hemşirelik yaptım, orada da ücrette anlaşamadık, tamamen ayrıldım. Allah, peygamber yolu diyerek kandırıldım. Bunların çözülmesi için tüm bildiklerimi anlattım, her şeyi de yapmaya hazırım” diye konuştu. 

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuksuz sanık Meryem I.’e ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan etkin pişmanlık hükümlerince 1 yıl 10 ay 22 gün hapis cezası verdi. Sanığın sabıkasız oluşunu gözeten mahkeme cezanın hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. 
 

İHA

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