FETÖ Davası’nda ÖSYM Eski Başkanı ve yardımcısının dosyası ayrıldı

68 SANIKLI İŞADAMLARI DAVASI'NDA DOSYALAR TEFRİK EDİLMİŞTİ



Kayseri'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, ünlü iş adamlarının aralarında yer aldığı 68 sanık hakkında hazırlanan 771 sayfalık iddianameli davanın 23 Ekim 2017'de görülen son celsesinde mahkeme heyeti bir kısım sanıkların dosyalarının tefrik edilerek, sanıkların ayrı yargılanmalarına karar vermişti. 68 sanıklı davadan askeri lise sınavları soruşturması kapsamında ayrılan 5 sanıklı davaya devam edildi.



Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuksuz yargılanan ÖSYM eski Başkanı Ali Demir, Başkan yardımcısı Ömer P., Engin Y. ile firari Eşref C. duruşmaya katılmazken, tutuksuz sanık Hüseyin A. ve sanıkların avukatları duruşmada hazır bulundu.

Duruşma savcısı mütalaasında sanıklar Ali Demir ile Ömer P.’nin dosyadaki deliller, bilgi ve belgeler bütün olarak değerlendirildiğinde suçun ‘görevi kötüye kullanma’ya dönüşmesi ihtimali gerekçesiyle bu dosyadan tefrik edilmesini talep etti. Savcı ayrıca firari sanık Eşref C.’ın büyük bölge talebe mesulü, by lock kullanıcısı ve öğrencilerden sorumlu olduğu gerekçesiyle, tutuksuz sanık Engin Y.’nin de gizli tanık beyanları, örgüt mensubu öğrencilere askeri lise sorularını verdiği gerekçesiyle örgüt üyeliği suçundan cezalandırılmalarını talep ederken, etkin pişmanlıkta bulunan tutuksuz sanık Hüseyin A.’nın da üyelik gerekçesiyle cezalandırılmasını istedi.

Duruşmada tek hazır bulunan tutuksuz sanık Hüseyin A. bildiklerini anlattığını söyleyerek, “Örgütte hiyerarşik bir yapı içerisinde bulunmadım, beratımı istiyorum” dedi.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuksuz sanıklar Ali Demir ile Ömer P.’nin haklarında her ne kadar ‘örgüte yardım etme’ ve ‘ÖSYM kanuna muhalefet’ suçlarından dava açılmışsa da suçun TCK 257. Maddesinde ‘görevi kötüye kullanma’ kapsamında kalma ihtimali nedeniyle bu dosyadan ayrılmasına, soruşturma ve kovuşturma izni için ilgili kuruma yazı yazılmasına karar verdi.



Öte yandan mahkeme heyeti firari sanık Eşref C.’nin ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan 10 yıl 6 ay ile tutuklanmak üzere yakalanmasına, tutuksuz sanık Engin Y.’nin aynı suçtan 7 yıl 6 ay, etkin pişmanlıkta bulunan tutuksuz sanık Hüseyin A.’nın da 1 yıl 10 ay 15 gün cezalandırılmasına karar verdi. Mahkeme, sanık Hüseyin A.’nın cezasını hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına hükmetti.