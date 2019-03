FETÖ davasında ‘SAYV' kodlu emekli polise 7.5 yıl hapis

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanık K.K. ve avukatı hazır bulundu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün emniyetteki mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen operasyonda SD kart içerisinde çıkan liste kapsamında örgütün yaptığı fişleme çerçevesinde bazı kodlar kullandığını tespit etti. Bu tespit kapsamında emekli polis K.K.'nin 'SAY' ve 'SAYV' kodu ile fişlendiği tespit edildi. Her şeyi ile örgüte teslim olan ancak herhangi vasfı olmayan 'SAY' ve örgütün sözde öğretmenin olmadığı zamanda vekalet edecek kişi anlamına gelen 'SAYV' kodlarında ismi geçen tutuklu sanık K.K. mahkemede "Örgüt ile hiçbir alakam yok, o listeyi de kim yaptı, kim fişledi bilmiyorum. Suçsuzum, beraatımı ve tahliyemi istiyorum" diye konuştu.



Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık K.K.'ye 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Sanık, istinaf ve Yargıtay süreci göz önünde bulundurularak tahliye edildi.