FETÖ'DEN 6’ŞAR YIL CEZA ALIP TAHLiYE EDiLDiLER

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında, kapatılan Kimse Yok Mu Derneği Kayseri Şubesi yöneticisi ve üyesi 15 sanık yargılanıyordu. Son celse mahkeme heyeti bir kısım sanıkların dosyalarını tefrik ederek ayrı yargılanmalarına karar vermişti.



Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ayrı dosyalarda görülen davalarda tutuklu sanıklar S.D. ile E.G. ve avukatları hazır bulundu.



Tutuklu sanık E.G., 30 yılı aşkın mali müşavirlik yaptığını belirterek, “Dernekte de saymanlık yaptım. Bu süreçte gerekli dersleri aldık. Ne bir banka ile ne de derneklerle bundan sonra işim olur. Bu doğrultuda dersimi aldım. Ailem mağdur, bugün 14 Şubat, eşimin yanında olmak istiyorum, 17 aydır tutukluyum” dedi. Diğer sanık S.D. de üzerine atılı suçlamaları reddetti.



Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tek tek yargılanan sanıklar E.G. ile S.D.’ye ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan ayrı ayrı 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası vererek, tahliyelerine hükmetti.