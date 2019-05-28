FETÖ derneği çalışanına 8 yıl hapis

Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu sanık M.Z.K. ile avukatı hazır bulundu. Örgütün gizli iletişim ağı by lock kullanmadığını söyleyen sanık M.Z.K.; “GESİAD Derneğinde bir süre çalıştım. 17/25 Aralık sonrası kendileri işten çıkardı. Ben böyle bir yapıya mensup olsam çok rahat kaçma şansım vardı ama ben kendim gelip teslim oldum. Ben bir suç işlemedim. Adaletinize güveniyorum” dedi.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık M.Z.K.’ye ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezası ile tutukluluk halinin devamına karar verdi.

