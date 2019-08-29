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FETÖ hükümlüsü işadamı annesinin cenazesine kelepçe ile katıldı

Kayseri’de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yargılandığı mahkemece 11 yıl 3 ay hapis cezası alan işadamı hükümlü Mehmet Filiz, annesinin cenazesine jandarma eşliğinde katıldı.

FETÖ hükümlüsü işadamı annesinin cenazesine kelepçe ile katıldı

3 Nisan 2018’de yargılandığı Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütü' üyeliği suçundan 11 yıl 3 ay hapse çarptırılan KTO eski Meclis başkanı işadamı Mehmet Filiz’in annesi Emine Filiz yaşlılığa bağlı hastalıktan dolayı 80 yaşında hayatını kaybetti. Bünyan Kapalı Cezaevi’nde cezasını infaz eden Filiz, annesinin vefatı nedeniyle ‘cenaze izni’ alarak Orgeneral Hulusi Akar Camii’ndeki cenaze namazına katıldı. Jandarma ekipleri tarafından geniş güvenlik önlemlerince camiye getirilen Filiz, cenaze namazını da elleri kelepçe takılı şekilde kıldı.



Cenaze namazı ardından Filiz taziyeleri kısa bir süre kabul ederken, hayatını kaybeden Emine Filiz ise Asri Mezarlık’ta defnedildi.
 

İHA

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