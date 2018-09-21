FETÖ İmamları Tarafından Ankesörlü Telefon İle Aranan İHA Pilotuna 7 Buçuk Yıl Hapis

Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu sanık Y.U. ile avukatı hazır bulundu. Örgüt imamlarının Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensuplarıyla irtibat kurması ve deşifre edilmelerini önlemek, örgütsel gizliliği korumak amacıyla kontörlü veya sabit telefon hatlarından görüşme yaptıkları tespit edilen sanık Y.U. üzerine atılı suçlamayı reddederek, tahliyesini ve beraatını istedi.



Sanık Y.U., “Onlar tarafından sürekli mesleğimde mağdur edildim, şimdi de mağdurum. Örgüt ile hiçbir şekilde alakam olmadı” dedi. Sanık avukatı mahkeme heyetine o dönemin komutanları tarafından sanığa ‘en fazla uçuş icra eden pilot’ olduğu gerekçesiyle verilen plaketin fotoğrafını sundu. Mahkeme fotoğrafı dosyaya koydu.



Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık Y.U.’ya ‘silahlı terör örgütü üyesi olma’ suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası vererek tutukluluk halinin devamına hükmetti.

