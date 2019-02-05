FETÖ imamları tarafından ankesörlü telefon ile aranan pilot subaya 7.5 yıl hapis

Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu sanık M.H.K. ile avukatı hazır bulundu.

Örgüt imamlarının Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensuplarıyla irtibat kurması ve deşifre edilmelerini önlemek, örgütsel gizliliği korumak amacıyla kontörlü veya sabit telefon hatlarından görüşme yaptığı tespit edilen sanık M.H.K. üzerine atılı suçlamayı reddederek, tahliyesini ve beraatını istedi.

Ardışık arama ile arandığı, FETÖ yayını kitaplarda parmak izi çıktığı iddiası ve ihbar hattına gelen şikayetler hakkında konuşan sanık M.H.K. “12. Hava Ulaştırma Üssü'nde 222. Özel filoda görevli pilottum. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Geçen hafta çocuğum dünyaya geldi, beraatımı ve tahliyemi istiyorum” dedi.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık M.H.K.’ya ‘silahlı terör örgütü üyesi olma’ suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası vererek, infaz kesinleşinceye kadar tahliyesine karar verilmesine hükmetti.

-İtirafçı askere 2.5 yıl hapis

Ayrıca yine aynı mahkemede başka dosyada tutuklu yargılanan ihraç asker Y.E.Ç. etkin pişmanlıkta bulunup tüm bildiklerini mahkemeye anlatırken, mahkemece 2 yıl 6 ay hapis cezası ile tahliyesine karar verildi.

