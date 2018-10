FETÖ İmamlarıyla Ankesör Üzerinden Görüşen Askerlere Hapis Cezaları

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde farklı dosyalarda görülen davalarda tutuklu sanıklar ihraç astsubay Ö.C., ihraç astsubay H.D. ile açıkta astsubay H.G. ve avukatları hazır bulundu.



Örgüt imamlarının Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensuplarıyla irtibat kurması ve deşifre edilmelerini önlemek, örgütsel gizliliği korumak amacıyla kontörlü veya sabit telefon hatlarından görüşme yaptıkları tespit edilen eski astsubayların tek tek yargılandığı davalarda her üç sanık da üzerlerine atılı suçlamaları reddederek, beraat ve tahliyelerini istediler.



Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katılan tutuklu sanık Ö.C. “TSK’da hiçbir zaman kritik noktalarda görev almadım. Hain örgüte burs, himmet vermedim, okullarında okumadım. Ardışık aramada çıkan T.Ö. benim hava üssünden meslektaşım ve komşum olur. O dönemde cep telefonu yasak olduğu için benim telefon eşimde olurdu. Ben de belki ankesörlü telefon ile eşimi aramış olabilirim. Bu iddialar yüzünden meslekten atıldım, aile düzenim bozuldu” diye konuştu.



Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu farklı dosyalarda yargılanan tutuklu sanıklar Ö.C., H.D. ve H.G.’ye ‘silahlı terör örgütü üyesi olma’ suçundan ayrı ayrı 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Sanıklar, istinaf ve Yargıtay süreci göz önünde bulundurularak tahliye oldular.



TELEFONUNDA BY LOCK ÇIKAN KADINA 6 YIL HAPİS

Ayrıca aynı mahkemede farklı dosyada örgütün gizli iletişim ağı by lock programını kullandığı iddiasıyla tutuklu yargılanan kadın sanık M.K.’ye de ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası ile tahliyesine karar verildi.