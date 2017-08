FETÖ iyi ki bizim dönemimizde ortaya çıktı

Bakan Özhaseki, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan ile Develi ilçesinde 150 yataklı devlet hastanesinin temel atma törenine katıldı.

Törende bir konuşma yapan Bakan Özhaseki, 15 yıldır AK Parti'li olarak hizmet vermekten şeref duyduğunu belirterek, bu 15 yıllık dönem içerisinde Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük yatırımları ifade etti.

Özhaseki, şunları kaydetti:

"2002 öncesini biliyorsunuz, ekonomi dibe vurmuştu bir çok alanda sıkıntılarımız hat safhadaydı. Şükürler olsun 15 sene içerisinde Türkiye’de hükümet etme noktasında aklınıza gelebilecek her bir alanda başarımız var. Bunu tartışmıyoruz bile, hiç kimse de buna söz söyleyemiyor. Ulaşımda da başarılıyız enerjide de başarılıyız, hava yolunda da kara yolunda da, ekonomide de her alanda başarılıyız. Yapacağımız çok şey var mı? Var. Daha çok şey yapacağız inşallah."

"80 yıllık vesayet rejimini çökerttik"

AK Parti hükümetlerinin 15 yıl boyunca yaptığı hizmetlerin yanı sıra 80 yıldır süre gelen vesayet rejimine de son verdiğini vurgulayan Özhaseki, şöyle devam etti:

"Şunu biliniz ki Türkiye'nin başına bela olan 80 yıllık vesayet rejimini çökerttik. Sizler seçersiniz, Ankara’ya gönderirsiniz ama Ankara’da kuvvetler sizin o seçtiklerinizin başına çorap örmek için her türlü şeyi yaparlar. Menderes’e yapmadılar mı? Daha sonra rahmetli Erbakan Hoca'ya, Özal’a yapmadılar mı? O ihtilal ortamında aslan gibi, fidan gibi yavruları asmadılar mı? Kendileri hazırlardı ortamı, sonra da kendileri gelip el koyarlardı. İşte bu başımızın belasıydı, çöktü, gitti, bitti. Onu biz bitirdik, Allah’a hamd olsun. Sonra inançlar üzerindeki baskı da bitti. Üniversite kapısında küçücük çocuğumuzun başındaki örtülerin çekilip ağlatıldığı dönemler bitti. Bir orduevinde düğün yapacak annenin baş örtüsünün altında iğne mi vardı düğüm mü attı tartışmaları bitti. Meclise hatırlarsanız, Merve Kavakçı isminde bir kardeşimiz girmişti, o günkü başbakanlar ‘haddini bildirin bu hanımın’ diyerek elleri ayakları titreyerek nutuklar atıyordu. Şimdi Meclisteki hanım arkadaşlarımızın yarısı baş örtülü, yarısının başı açık. Dostça kol kola giriyorlar çalışıyorlar. Laiklik tehlikeye mi düştü? Türkiye Cumhuriyeti'ne bir şey mi oldu? Hayır. Dostluğumuz arttı, Türkiye Cumhuriyeti güçlendi. Kardeşliğimiz arttı Allah’a hamdolsun."

"PKK belasından şehirleri temizledik"

Geçtiğimiz bir yıl içerisinde devasa problemlerle uğraştıklarını belirten Özhaseki, "Bir PKK belası vardı. Muhalefete sorsanız her işin günahı AK Parti'ydi ya onu da bize yüklerler. Halbuki PKK belası 40 yıldır var. 40 yıldır devlet bunlarla uğraştı. Hükümetler uğraştı. Ellerine sağlık, Allah hepsinden razı olsun. Geçtiğimiz bir buçuk yıl içerisinde asıl mücadeleyi biz verdik." diye konuştu.



PKK belasını her yerde temizlediklerini aktaran Özhaseki, şu ifadeleri kullandı:

"Çukurlar eşip o çukurların üzerine paçavralarını bayrak diye dikerek güya öz yönetim ilan ederek bağımsızlık ilan etmişlerdi. Ne kadar katil, canavar, bizim yavrularımızı arkadan vuran adiler varsa hepsini gebertip o çukurlara doldurduk. Bitti, böyle bir bela kalmadı. Şehirleri temizledik bu PKK belasından. İlçeleri temizledik, dağları temizledik, şimdi ara ara sızıp tek tük cinayetler işleyerek canımızı yakmak istiyorlar. Onları da bitireceğiz."

Türkiye Cumhuriyeti'nin başına gelen en büyük belanın FETÖ olduğunu vurgulayan Özhaseki, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Başımıza bir FETÖ belası çıktı. Allah'tan ki bizim dönemimizde çıktı. Başka dönemde çıksalar başarılı olurlardı. Eğer onlar başarılı olsalardı, Türkiye şimdi paramparça olurdu. Onlar da 40 yıldır 50 yıldır bu ülkedeler ve hepimize dönen cephede, sırıtık bir yüzle ‘biz de hizmet eriyiz’ diyorlardı. ‘Bize çocuklarınızı verin okutalım’ diyorlardı. Bunların bu yüzüne herkes inanmıştı ama gerçek yüzlerini 15 Temmuz’da gördük, kurt adama dönüştüler. İnsanlıktan çıktılar, canavara dönüştüler. Daha doğrusu içlerindeki canavar açığa çıktı. Beyinlerinin ve ruhlarının ne kadar satılmış olduğunu, Allah’ın emri yerine, Kur'an, sünnet üzerine hareket edecekleri yerde Amerika’daki şizofren yapı emir verince 'hocamızın dediği' diyerek nasıl ortaya dökülecek kadar satıldıklarını bir gecede gördük. O kurşun yağdıranlar şimdi çıkmışlar bunları yapanlar onlar değilmiş gibi tuhaf tuhaf şeyler söylüyorlar.O bombayı atanlar, kurşunu sıkanlar bunlar değilmiş. Uçağı uçuranlar içerisinde tesadüfen oturuyorlarmış. El insaf, biraz yiğit olun da 'evet, biz ihtilal denemesi yaptık' deyin. Biraz erkek olun, adam olun, adam. Ama yıllardır iki yüzlü davranınca, adice davranınca iliklerine kadar işlemiş, her şeylerinde riya var. Böyle bir belanın altından Allah'a hamdolsun önce liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'a Allah uzun ömürler versin, sonra sizlerin bu cesaretiyle altından kalktık. Böyle bir belayı atlattık. Böyle bir belayı Türkiye Cumhuriyeti görmemiştir."

AA