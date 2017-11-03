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FETÖ kendine yeni finans kapısı buldu

FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen'e övgü dolu sözler taşıyan şapka, tişört ve bere gibi tekstil ürünler yurtdışında bir alışveriş sitesi üzerinden satışa çıktı.

FETÖ kendine yeni finans kapısı buldu
Finans kaynakları kesilen FETÖ bu kez de tekstil işine girdi. Üzerinde Gülen'e övgü içeren sözlerin yazılı olduğu bere, şapka ve tişörtler satılmaya başlandı.
Emsallerine oranla oldukça pahalı olan ve 19 ile 40 dolar arasında değişen ürünlerin Türkiye'ye satışı ise yasak. Örgütün bu yolla yeni bir gelir arayışında olduğu değerlendiriliyor.
15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından faaliyetlerini büyük oranda yurt dışına taşıyan FETÖ, ekonomik durumunu ayakta tutmak için yeni bir yönteme daha başvurdu.

TÜRKİYE'YE KARGO YOK
Ünlü bir alışveriş sitesi üzerinden terör örgütü elebaşısı Fethullah Gülen'in adıyla şapka, tişört ve bere gibi tekstil ürünleri satışa çıkarıldı.
Habertürk'ün haberine göre FETÖ elebaşına övgü dolu sözler yazılı ürünler, 19 ile 40 dolar arasında satışa sunuldu. Firma, Türkiye'den sipariş kabul etmiyor. Ürünlerin altında buna ilişkin, "Bu ürün Türkiye'ye kargolanamıyor" uyarısına yer verildi.

DEŞİFRE OLAMASINLAR DİYE
Bunun da Türkiye'deki örgüt mensuplarının deşifre olmalarını önlemek için konulmuş bir tedbir olduğu değerlendiriliyor. Kaliteli ve ABD'li ünlü bir şapka üreticisi tarafından üretildiği vurgulanan ürünlerin, emsallerine oranla oldukça pahalı olması dikkat çekiyor.
Benzer ürünler aynı sitede 3-10 dolar arasında satışa sunuluyor. Satıcı firmanın sahiplerinin ise ABD'de yaşayan bir Türk ve yabancı eşi olduğu öğrenildi.(İNTERNETHABER.COM)
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FetöFİNANSALIŞVERİŞ
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