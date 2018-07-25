Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

FETÖ mahrem listesinde olan 3 eski polise 8’er yıl hapis

Kayseri’de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, örgütün "mahrem imamı" oldukları iddiasıyla tutuklu yargılanan 3 eski polise ayrı ayrı 8 yıl 9 ay hapis cezası verildi. 

FETÖ mahrem listesinde olan 3 eski polise 8’er yıl hapis

Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde farklı dosyalarda tutuklu yargılanan sanıklar M.Ö., B.G. ve F.Ç. ile avukatları hazır bulundu. 

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün Emniyet'teki mahrem hizmetleri kapsamında yapılan çalışmada, kodlarla isimleri geçtiği iddia edilen eski polisler M.Ö., B.G. ve F.Ç. üzerilerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek böyle bir listeden habersiz olduklarını, örgüt üyesi olmadıklarını söylediler. 

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu sanıklar M.Ö., B.G. ve F.Ç.’ye ‘silahlı terör örgütü üyesi olma’ suçundan ayrı ayrı 8 yıl 9 ay hapis cezası ile tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. 

FETÖ SANIKLARINA HAPİS CEZALARI 
Aynı mahkemede FETÖ/PDY soruşturması kapsamında farklı dosyalarda tutuklu yargılanan sanıklar A.K., F.A. ve N.N.E. isimli sanıklara ‘silahlı terör örgütü üyesi olma’ suçundan ayrı ayrı 6 yıl 3 ay hapis, tutuklu sanık T.Y.'ya etkin pişmanlık hükümlerince 4 yıl 2 ay hapis cezası ile tüm sanıkların tahliyelerine karar verildi. Ayrıca tek dosyada yargılanan ve itirafçı olan tutuklu sanık F.Ş. isimli sanık da 5 yıl 10 ay hapis cezası ile tahliye edildi. 

İHA

İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerFetö HaberleriFetöFetullahçı Terör ÖrgütüKayseri FetöFetö KayseriMahrem PolisHAPİS
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.