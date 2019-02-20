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FETÖ'nün 'A5' kodu ile fişlediği emekli baş komisere 7.5 yıl hapis

Kayseri'de, FETÖ'nün emniyetteki mahrem sorumluları kapsamında yapılan çalışmada örgüt tarafından 'A5' kodu ile fişlenen emekli baş komiser mahkemece 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

FETÖ'nün 'A5' kodu ile fişlediği emekli baş komisere 7.5 yıl hapis

Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya tutuklu sanık O.Ş. ile avukatı duruşma salonunda hazır bulundu.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün emniyetteki mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen operasyonda SD kart içerisinde çıkan liste kapsamında örgütün yaptığı fişleme çerçevesinde bazı kodlar kullandığını tespit etti. Bu tespit kapsamında eski baş komiser O.Ş.’nin A5 kodu ile fişlendiği tespit edildi.

Tanık olarak dinlenen ve itirafçı olan A.Ç., sanığı sohbetlerden tanıdığını belirterek, sanık O.Ş.’nin FETÖ ile bağlantısını olduğunu, ara ara sohbetlere katıldığını söyledi.
Emniyet amirleri için kullanılan, örgüte olan bağlılık seviyelerini belirten A5 kodunda ismi geçen emekli baş komiser O.Ş. "Ben asla bu suçlamaları kabul etmiyorum. Ne sohbetlere katıldım ne de böyle bir örgütün içerisinde yer aldım. Fişlemeyi kim yaptı, bilmiyorum. Tanığın iddialarını kabul etmiyorum. Beraatımı ve tahliyemi talep ediyorum" diye konuştu.
Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık O.Ş.’ye 'silahlı terör örgütü üyesi olma' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, istinaf ve Yargıtay sürecinin uzun olması nedeniyle infaz kararının kesinleşinceye kadar sanığın tahliyesine karar verdi.
 

İHA

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