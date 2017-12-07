FETÖ'nün "arsa dolandırıcılığı" davası

Davada müşteki olarak dinlenen emekli öğretmen Ali Deniz; Halit Gazezoğlu, Necmi Somtaş, Veli Demirci ve İlhan Miraboğlu'nun, ‘Bize burayı vermekten başka çareniz yok. Ya vereceksiniz, ya vereceksiniz' dediğini iddia ederek; “Yıllarca bu baskı altında inim inim inledik.” dedi.

Üniversite mütevelli heyeti ve bağlı olduğu Burç Eğitim, Kültür ve Sağlık Vakfı yönetiminde yer aldıkları, imar planı değişikliği ve kamulaştırma vaadiyle vatandaşların arsalarını bedelinin altında satın aldıkları iddiasıyla aralarında iş adamları Memduh Boydak, Hamdi Kınaş, eski Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Meclis Başkanı Nurettin Okandan ve FETÖ'nün "il imamı" Sıtkı Baş'ın da bulunduğu 12'si başka suçtan tutuklu, 4'ü firari 31 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşma, sanık ve müşteki sayısının fazlalığı nedeniyle adliyenin konferans salonunda yapıldı. Duruşmada bazı sanıklar, müştekiler ve avukatları hazır bulundu.

Duruşmada ifade veren başka suçtan tutuklu sanık Veli Demirci, kapatılan Melikşah Üniversitesi mütevelli heyetinde 2013 yılı ortalarında katıldığını ve 7-8 ay kaldıktan sonra da ayrıldığını söyledi. Arsa konularının konuşulduğu hiçbir toplantıya katılmadığını öne süren Demirci, sanıklardan Halit Gazezoğlu'ndan duyduğu kadarıyla bu toplantılara, kendisi, sanıklar Necmi Somtaş ve Ömer B. ile firari sanık İlhan Miraboğlu'nun katıldıklarını duyduğunu anlattı.

Tutuksuz sanıklardan Erol K. de emlakçı olduğunu söyledi. Sanıkların bazı müştekilerden kendisi aracılığıyla birkaç arsa aldığını anımsatan Erol K, şunları söyledi:

"Buranın imar değeri yüksektir, o nedenle buraya geldiler. Bugünkü koşullarda 750 metrekare olan bir yerin değeri bir milyon 200 bin avrodur. Müşteki iki müşterimin arsalarını değerinin altında aldılar. Ödemeleri gereken paranın bir kısmını da ödemediler. Arsa işi için görüştüğüm kişiler sanıklar Necmi Somtaş, Ömer B, Halit Gazezoğlu ve Ahmet Türkmen'dir. Beni de diskalifiye ederek, üniversitenin girişinde bulunan görevlilere ismimi vererek, buraya girmemi yasakladılar. Kendilerinden şikayetçiyim, bunları yıkan kul hakkıdır."

Duruşmada dinlenen müşteki Ali Deniz ise emekli öğretmen olduğunu ve üniversitenin kurulduğu çevrede 255 parsel arsası bulunduğunu anlattı.

Sanıklardan Ömer B'yi tanıdığını, kendisiyle konuşarak bu yerleri değerlendirmek için görüştüklerini anımsatan Deniz, sanıklardan Halit Gazezoğlu, Necmi Somtaş, Veli Demirci ve İlhan Miraboğlu'nun kendilerinden arsalarını bağışlamalarını ya da çok ucuza vermelerini istediklerini kaydetti.

Deniz, "Bize burayı vermekten başka çareniz yok. Ya vereceksiniz, ya vereceksiniz.' dediler. Ben de 'bize başka yerde uygun bir yer bulun, biz de verelim.' dedim. Yıllarca bu baskı altında inim inim inledik. Üniversiteye devletin el koymasından sonra örgütün uyuyan hücreleri bize sıkıntı vermeye devam etmektedir. Melikşah Üniversitesi mütevelli heyetinden şikayetçiyim." diye konuştu.

Müştekilerden Ayşe Alakuş da ilkokul mezunu olduğunu, ev vaadiyle Talas Belediyesinde kendisine imza attırıldığını ve bu şekilde kandırıldığını öne sürdü.

Şu anda kiralık evde oturduğunu, çok mağdur olduğunu, 3 bin lira borcu bulunduğunu ve her zil çaldığında ev sahibinin kendisini evden çıkarmak için geldiğini sandığını anlatan Alakuş, "Ev vereceğiz diye imza attırdılar. Attığım imza ile bağış yapmışım, öyle dediler, bundan haberim yok. Ya evimi ya arsamı istiyorum. Şikayetçiyim." dedi.

Müşteki Yılmaz Korkmaz da 15 Temmuz öncesi sanıklardan firari Sıtkı Baş'ın dükkanına geldiğini dile getirdi. Kendisini tanımadığını ve daha sonra bu kişi olduğunu öğrendiğini anlatan Korkmaz, "Bana, 'Sizi kuşattık.' dedi. Mahallemizde zaman zaman silahlar sıkılıyordu. Tehdit ediliyorduk. Komşular gidip şikayet etmeye korkuyorlar. Hala zaman zaman geliyorlar." açıklamasında bulundu.

Müşteki Türkşen Endirlik de arsalarının, kapatılan üniversiteye bağış yoluyla verilmesi için kendilere baskı yapıldığını belirterek, şikayetçi olduğunu kaydetti.

Ara kararını açıklayan heyet, başka FETÖ davalarından yargılanan sanıkların dosyalarının bu davalarla birleştirilmesine, diğer sanıkların ise bu dosya kapsamında yargılanmasına devam edilmesine hükmetti.

AA