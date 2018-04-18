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FETÖ'NÜN ASKERi MAHREM OPERASYONUNDA 17 KiŞi TUTUKLANDI

Kayseri'de FETÖ/PDY terör örgütü içerisinde askeri mahrem yapılanmasına yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 23 kişiden 17'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 

FETÖ'NÜN ASKERi MAHREM OPERASYONUNDA 17 KiŞi TUTUKLANDI
Mahrem yapılanma içinde faaliyet yürüten ve yönetici pozisyonunda olan sivil imamlarla askeri personele yönelik 11 Nisan tarihinde eş zamanlı operasyon yapıldı. Kayseri merkezli yapılan operasyonda Batman, İzmir, Yalova ve Elazığ’da 24 kişinin yakalanması için çalışma başlatılmıştı. Çalışmalar sonucunda Kayseri’de 19, Yalova ve Elazığ’da birer kişi olmak üzere 21 kişi yakalanmıştı. Operasyon kapsamında gözaltı kararı bulunan 28 kişi içinde 17 kişinin aktif olarak hava astsubayı, 11 kişinin ise ihraç öğretmen, Sağlık Müdürlüğünde mühendis, özel okulda aktif öğretmen, üniversite çalışanı ve bilgi işlemci olarak çalıştıkları belirlendi. Sivil olan 11 kişinin mahrem yapılanma içerisinde astsubayların sorumlu olduğu ve bir kısmının örgüt içerisinde yönetici pozisyonunda olduğu tespit edildi. Yapılan çalışmalarda askeri mahrem sorumluların örgüt içinde öğretmen, astsubayların ise öğrenci olarak tanımlandıkları belirlendi. 
Gözaltına alınan 23 kişi haklarındaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilmişti. Zanlılardan 17'si çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 6 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildi. 
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