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FETÖ'nün Askeri Mahrem Yapılanmasına Şafak Operasyonu: 26 Gözaltı

Adana merkezli 10 ilde, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün ‘askeri mahrem’ yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 26 kişi gözaltına alındı.

FETÖ'nün Askeri Mahrem Yapılanmasına Şafak Operasyonu: 26 Gözaltı

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 28’i aktif görevde, 1'i ihraç, 1’i emekli, 2’si görevden ayrılarak üniversitede, 1’i de özel sektörde çalışan 33 asker ile ‘mahrem imam’ olduğu değerlendirilen 3 öğretmen ve 1 mühendis olmak üzere toplam 37 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün ‘askeri mahrem’ yapılanmasına yönelik Adana merkezli, Ankara, Amasya, Bitlis, Kayseri, Kütahya, Malatya, Van, Mersin, Şanlıurfa'da şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 26 kişi gözaltına alındı.
Gözaltı kararı verilen şüphelilerden 11'inin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Hava, kara ve deniz kuvvetleri ile jandarmada 12’si subay, 21’i astsubay rütbesinde görevli asker şüphelilerin, örgütün mahrem yapılanmasında ankesörlü ve kontörlü sabit hatlardan örgütsel haberleşme yöntemiyle iletişim kurdukları değerlendiriliyor.
 

İHA

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