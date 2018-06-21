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FETÖ'nün askeri sorumlusu gaybubet evinde yakalandı

FETÖ'nün askeri sorumlusu gaybubet evinde yakalandı

FETÖ'nün askeri sorumlusu gaybubet evinde yakalandı

FETÖ/PDY terör örgütünün astsubay sorumlusu Kayseri’de saklandığı gaybubet evinde yakalanarak gözaltına alındı. 
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğünce ortaklaşa yürütülen FETÖ/PDY operasyonu kapsamında ‘Silahlı Terör Örgütü Yöneticisi Olmak’ suçundan hakkında yakalama emri bulunan S.O.'yu yakalamak için çalışma başlatıldı. FETÖ/PDY'nin askeri sorumlusu olan ve daha önce FETÖ/PDY’ye ait Melikşah Üniversitesinde çalışan S.O., Kayseri’deki gaybubet evinde yakalanarak gözaltına alındı. S.O.’nun terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde sorgulandığı öğrenildi. 

İHA

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Anahtar Kelimeler:
FetöKayseriGaygubet
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