FETÖ'nün İş Adamlarına Yönelik Operasyon

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ'nün Kayseri'deki esnaf ve iş adamı yapılanması yer aldıkları ve yine örgüt içerisinde yer alan bir kısım esnaf ve iş adamları ile birlikte terör örgütünün sohbet imamları tarafından organize edilen toplantılara katıldıkları, örgüte himmet, burs ve bağış yardımı adı altında finansman sağladıkları anlaşılan 11 kişi için operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda H.B., İ.G., Ş.M., A.G., C.E., M.H., Ş.G. ve İ.A. yakalandı. Firari olan 3 şahsı yakalama çalışması ise devam ediyor.

Ayrıca, yapılan operasyonun şahısların kendilerine yönelik olduğu bildirildi.

