FETÖ'nün "Kadın Yapılanmasına" operasyon

Kahramanmaraş merkezli 6 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 7 kadın şüpheli gözaltına alındı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında örgütün kadın yapılanmasında yer aldıkları öne sürülen şüphelilere yönelik Kahramanmaraş, İstanbul, Ankara, Kayseri, Yozgat ve Karaman'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda çeşitli meslek gruplarından 7 kadın şüpheli gözaltına alındı.
Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
AA