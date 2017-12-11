Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

FETÖ'nün "Kadın Yapılanmasına" operasyon

Kahramanmaraş merkezli, Kayseri’nin de aralarında bulunduğu 6 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 7 kadın şüpheli gözaltına alındı.

FETÖ'nün "Kadın Yapılanmasına" operasyon

Kahramanmaraş merkezli 6 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 7 kadın şüpheli gözaltına alındı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında örgütün kadın yapılanmasında yer aldıkları öne sürülen şüphelilere yönelik Kahramanmaraş, İstanbul, Ankara, Kayseri, Yozgat ve Karaman'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda çeşitli meslek gruplarından 7 kadın şüpheli gözaltına alındı.
Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

AA

İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Anahtar Kelimeler:
FetöOperasyon
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.