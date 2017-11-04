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FETÖ'nün kilit ismi yakalandı

Ankara'da yakalanan FETÖ'nün "Hava Kuvvetleri sözleşmeli subaylar imamı"nın bir üstü konumunda olduğu tespit edilen "Sami" kod adlı firari şüpheli, Avcılar'da polis ekiplerince gözaltına alındı...

FETÖ'nün kilit ismi yakalandı
Ankara'da 2 Kasım'da gözaltına alınan Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "Hava Kuvvetleri Komutanlığı sözleşmeli subaylar imamı" Gürdal T'nin bir üstü konumunda olduğu belirlenen "Sami" kod adlı B.K, İstanbul'da yakalandı.
Alınan bilgiye göre, "gaybubete geçen" FETÖ üyelerinin yakalanması çalışmalarını sürdüren İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerine bağlı ekipler, Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince "TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs ve görevini yapmaya engellemeye teşebbüs etme" suçundan aranan "Sami" kod adlı firari şüpheli B.K'nin Avcılar'da olduğunu tespit etti.
Polisin B.K'nin yakalanması için başlattığı çalışmalar sürerken, bu kişi Avcılar'da bulunduğu ikametinden kaçmaya çalıştığı sırada kovalamaca sonucu Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak etkisiz hale getirildi.
B.K'nin, FETÖ'nün bir dönem İzmir Hava Astsubay Hazırlama Okulu, 2008-2016 yıllarında da Hava Kuvvetleri sözleşmeli subay mahrem yapılanmasının Türkiye sorumlusu olan ve 2 Kasım'da Ankara'da yakalanan "Hava Kuvvetleri Komutanlığı sözleşmeli subayların imamı" Gürdal T'nin bir üstü konumunda bulunduğu belirtildi.
Gözaltına alınan B.K'nin, İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde işlemleri sürüyor.
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