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FETÖ'nün kodlarla fişlediği 3 eski polise 6'şar yıl hapis

Kayseri’de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yargılanan ve FETÖ’nün mahrem yapılanmasında yer alan ‘EA’ kodu derecelendirilmiş iki eski polise ayrı ayrı 6 yıl 3 ay, ‘SAYA’ kodu ile fişlenmiş bir eski polise ise 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verildi.

FETÖ'nün kodlarla fişlediği 3 eski polise 6'şar yıl hapis

Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuksuz sanık S.G. ile avukatı hazır bulundu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ’nün emniyetteki mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen operasyonda SD kart içerisinde çıkan liste kapsamında örgütün yaptığı fişleme çerçevesinde bazı kodlar kullandığını tespit etti. Bu tespit kapsamında eski polis S.G.’nin ‘EA’ kodu ile fişlendiği tespit edildi. FETÖ’ye üye olan ancak belli başlı konularda eksiği olan kişiler anlamına gelen ‘EA’ kodunda ismi geçen evli, 3 çocuk babası, emekli polis S.G., “Emniyet’te söylenildiği zaman şok olmuştum. 5 vakit namazımı kılarım. Yani belirtilen bilgiler, her kesimin ulaşabileceği bilgilerdir” dedi. Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu sanık S.G.’ye ‘silahlı terör örgütü üyesi olma’ suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.
 
Fişlenen İki Polis De Ceza Aldı
Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davalarda tek tek yargılanan ve herhangi bir zaaf, eksiği görülmeyen, tamamen kendisini örgüte teslim etmiş anlamına gelen ‘SAYA’ ile kodlanan tutuksuz sanık eski polis S.A.’ya ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün, FETÖ’ye üye olan ancak belli başlı konularda eksiği olan kişiler anlamına gelen ‘EA’ kodunda ismi geçen tutuksuz sanık eski polis Ö.F.A. ise 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
 

İHA

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