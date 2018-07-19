FETÖ'nün TSK'daki mahrem yapılanmasına yönelik operasyon

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Fetullahçı Terör Örgütü'nün TSK'daki mahrem yapılanmasının deşifresine yönelik çalışma yapıldı. Kayseri’de bakkal ve büfe olarak faaliyet gösteren iş yerlerinde kontörlü olarak kullanıldığı anlaşılan sabit hatlar üzerinden ’mahrem sorumlular’ tarafından FETÖ faaliyetleri kapsamında 98 askeri personelin ardışık olarak arandığı tespit edildi. Ardışık arama kaydı tespit edilen 1’i yarbay, 2’si binbaşı, 5’i yüzbaşı, 31’i üsteğmen, 50’si teğmen, 6’sı astsubay, 4’ü askeri öğrencilikten ayrılan olmak üzere 98 askeri personel hakkında FETÖ silahlı terör örgütü üyesi olmak suçundan soruşturma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda bu şahıslardan 62’si hakkında daha önceden FETÖ soruşturmaları kapsamında işlem yapıldığı belirlenirken, hakkında işlem yapılmayan 32’i muvazzaf toplam 36 şüpheliden 24’ü hakkında arama ve gözaltı kararı verildi. Bu şahıslar hakkında Kayseri merkezli, İstanbul, Nevşehir, Tunceli, Malatya, İzmir, Konya, Kütahya, Ankara, Hakkari, Balıkesir, Burdur ve Bitlis illerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.



Gözaltında bulunan ve haklarındaki işlemler tamamlanan 11 kişi daha sabah doktor kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.